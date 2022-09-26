В США заявили о наличии плана на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия

Администрация США разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация на Украине не привела к расширению конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он не стал уточнять, какие действия последуют при применении ядерного оружия.

— Я не стану углубляться в вопрос о том, какими будут последствия. Любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других, — заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Фото: pixabay.com

Он уточнил, что администрация США заявила официальным лицам РФ о необходимости прекращения безответственных высказываний относительно применения ядерного оружия.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, в ходе выступления, посвященном частичной мобилизации в стране, предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием: роза ветров может развернуться в их сторону.

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Татьяна Леухина