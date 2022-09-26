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В США заявили о наличии плана на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия

07:59, 26.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В США заявили о наличии плана на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия
Фото: youtube.com / скриншот

Администрация США разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация на Украине не привела к расширению конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он не стал уточнять, какие действия последуют при применении ядерного оружия.

— Я не стану углубляться в вопрос о том, какими будут последствия. Любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других, — заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Фото: pixabay.com

Он уточнил, что администрация США заявила официальным лицам РФ о необходимости прекращения безответственных высказываний относительно применения ядерного оружия.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, в ходе выступления, посвященном частичной мобилизации в стране, предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием: роза ветров может развернуться в их сторону.

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Татьяна Леухина
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