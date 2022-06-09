В Сармановском районе Татарстана дети на мопеде врезались в машину — прокуратура контролирует проверку

Фото: прокуратура РТ

Сегодня в поселке Джалиль Сармановского района Татарстана на перекрестке улиц Ахмадиева и Джалиля в 18.43 произошло ДТП с участием детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительной информации, двое мальчиков 2008 и 2012 годов рождения ехали на мопеде «Дельта». Во время движения 10-летний водитель мопеда не уступил автомобилю «Нива», двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. В результате дети получили травмы. Обоих доставили в Джалильскую районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Районная прокуратура контролирует ее ход и результаты.

Фото: прокуратура РТ

В мае в Татарстане суд приговорил к условному сроку женщину, устроившую на квадроцикле пьяное ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Женщина, будучи пьяной, села за руль квадроцикла и повезла свою знакомую и двух ее малолетних детей на пристань. Она выехала на асфальтированную дорогу, затем не справилась с управлением и съехала на обочину, после чего врезалась в надворную постройку. 11-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте, остальные пассажиры получили различные травмы.

Дарья Акимова