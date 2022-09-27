В Калифорнии запретят печи и обогреватели на природном газе к 2030 году

Калифорния следует плану, который сделает ее первым штатом США, постепенно отказавшимся от газовых печей и водонагревателей в домах. Экологи уверены, что этот шаг послужит образцом для других штатов, такими данными поделилось агентство Bloomberg.

Штат планирует запретить продажу всех новых газовых обогревателей и водонагревателей к 2030 году в соответствии с предложением, единогласно одобренным Калифорнийским советом по воздушным ресурсам в четверг.

— Мы очень надеемся, что это начало эффекта домино, и другие штаты последуют примеру Калифорнии, — сказала старший сотрудник RMI (некоммерческой организации, занимающейся переходом на чистую энергию) Лия Луи-Прескотт.

Голосование, прошедшее в четверг, не было последним этапом по этому вопросу. На нем государственным органам поручили разработать правило поэтапного отказа от газовых приборов, которое вынесут на окончательное голосование лишь в 2025 году.

Это предложение также является частью обязательств, которые штат выполняет по сокращению углеродного следа и соблюдению федеральных стандартов качества воздуха. План содержит меры, которые смогут позволить штату полностью отказаться от сжигания газа и сократить выбросы, вызывающие загрязнение воздуха и способствующие образованию смога.

Фото: realnoevremya.ru

Но так как Калифорния все еще получает около 40% своей энергии за счет ископаемого топлива, переход не устранит проблемы выброса углерода. К 2045 году штат нацелен на безуглеродную сеть. Предложение не включает газовые плиты, но около 50 городов в Калифорнии, включая Сан-Франциско, приняли правила, запрещающие или препятствующие использованию газовых плит в новых зданиях.

Напомним, убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд ($496 млрд).



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Илина Хакимова