Bloomberg: потери из-за энергетического кризиса в Европе достигли почти €500 млрд

Убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд ($496 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.



Сейчас 27 государств-членов Евросоюза уже выделили €314 миллиардов на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и предприятий, а Великобритания, вышедшая из состава ЕС, выделила €178 миллиардов.



Министры ЕС обсуждают план действий в чрезвычайных ситуациях, согласно которому «сверхдоходы» энергетических компаний будут передаваться домохозяйствам и фирмам. Соглашение, которое, как ожидается, будет заключено 30 сентября, также включает ограничение цен на электроэнергию и преследует цель по снижению спроса на электричество поскольку Москва сокращает поставки газа.



Фото: pixabay.com

Но, как отмечает Bloomberg, остается риск того, что вмешательства также могут повлечь за собой риск фрагментации по всей Европе: правительства с большим бюджетным пространством неизбежно будут лучше справляться с энергетическим кризисом, обгоняя своих соседей за ограниченные энергетические ресурсы в зимние месяцы. Поэтому для Евросоюза сейчас важно разработать политику, которая может обеспечить финансовую устойчивость, и скоординировать ее, особенно между странами ЕС.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а еще год назад и даже раньше, и все началось с так называемой зеленой повестки.



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Илина Хакимова