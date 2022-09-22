Bloomberg: потери из-за энергетического кризиса в Европе достигли почти €500 млрд
Убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд ($496 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас 27 государств-членов Евросоюза уже выделили €314 миллиардов на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и предприятий, а Великобритания, вышедшая из состава ЕС, выделила €178 миллиардов.
Министры ЕС обсуждают план действий в чрезвычайных ситуациях, согласно которому «сверхдоходы» энергетических компаний будут передаваться домохозяйствам и фирмам. Соглашение, которое, как ожидается, будет заключено 30 сентября, также включает ограничение цен на электроэнергию и преследует цель по снижению спроса на электричество поскольку Москва сокращает поставки газа.
Но, как отмечает Bloomberg, остается риск того, что вмешательства также могут повлечь за собой риск фрагментации по всей Европе: правительства с большим бюджетным пространством неизбежно будут лучше справляться с энергетическим кризисом, обгоняя своих соседей за ограниченные энергетические ресурсы в зимние месяцы. Поэтому для Евросоюза сейчас важно разработать политику, которая может обеспечить финансовую устойчивость, и скоординировать ее, особенно между странами ЕС.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а еще год назад и даже раньше, и все началось с так называемой зеленой повестки.
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