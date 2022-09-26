Офисы врачей общей практики и филиалы поликлиник: как Казань обеспечит медициной новые ЖК и пригороды

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Начальник Управления здравоохранения Казани — замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков рассказал на «деловом понедельнике», какие шаги город собирается делать по «укреплению первичного звена». С учетом активного роста города, по его словам, сделать предстоит немало — тем более что на амбулаторном этапе оказывается до 80% всей медицинской помощи населению. Само Управление здравоохранения Казани внесло предложение в Генплан Казани до 2035 года о строительстве новых объектов здравоохранения.

Так, в 2021 году завершен проект строительства поликлиники на 400 посещений в смену в ЖК «Весна-2». Однако о сроках строительства говорить пока рано — не определены источники финансирования.

Проводятся работы и по определению стоимости строительства многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават купере», центра врача-терапевта и педиатра в жилом массиве Чебакса. Ориентировочно они должны начать строиться в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Прямо сейчас ведется строительство поликлиники на 200 посещений в смену в казанском поселке Дербышки, где будут обслуживаться более 11 тысяч детей. Для обслуживания взрослого населения там пока работают фельдшерские акушерские пункты.

— Совсем недавно был введен в эксплуатацию офис врача общей практики и педиатра в поселке Константиновка по адресу: ул. Интернациональная, 24б, общей площадью 1842 кв. м, — рассказал Владимир Жаворонков. Правда, рассчитан этот объект лишь на 40 посещений в смену: — Детское население [поселка] обслуживается городской детской поликлиникой №6. К данному филиалу уже прикреплены 2 370 детей, что соответствует двум педиатрическим участкам. Вторая часть здания офиса врача общей практики в Константиновке определена для обслуживания взрослого населения, 1 838 человек.

В июле 2022 года открыт филиал детской городской поликлиники №4 в формате офиса врача-педиатра в ЖК «Салават купере». Там организованы два педиатрических участка.

В начале сентября 2022 года ввели в эксплуатацию филиалы детской городской поликлиники №11 и городской поликлиники №18 — под детскую поликлинику в ЖК «Солнечный город» и для взрослого населения. Всего работает пять врачебных участков — на 12 тысяч человек. В этом же месяце открыли филиал детской поликлиники №11 на Баки Урманче — на 8 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани считают острой необходимостью строительство медицинского центра на территории ЖК «Станция Спортивная» — в октябре его застройщикам предоставят земельный участок. Но срок строительства опять же зависит от того, когда и где найдут источник финансирования.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказывал, что в 2022 году в республике на программу модернизации первичного звена здравоохранения направят 2,4 млрд рублей. На эти средства планировалось построить 34 новых объекта, отремонтировать 15 и приобрести 17 единиц транспорта. Часть суммы направится на модернизацию медицинского оборудования в учреждениях



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Сергей Афанасьев