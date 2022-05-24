В 2022 году в Татарстане на программу модернизации первичного звена здравоохранения направят 2,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане на программу модернизации первичного звена здравоохранения выделят 2,4 млрд рублей. Об этом рассказал на брифинге в кабмине министр здравоохранения республики Марат Садыков.

По его словам, на эти средства планируется построить 34 новых объекта, отремонтировать 15 и приобрести 17 единиц транспорта. Часть суммы направится на модернизацию медицинского оборудования в учреждениях. Всего планируется закупить 1 256 единиц.

Садыков отметил, что эту программу включили в приоритетный нацпроект «Здравоохранение». В нее вошли все медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и подведомственные Минздраву Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году на реализацию 12 национальных проектов в Татарстане запланировано потратить 29,4 млрд рублей. В их составе реализуются 48 региональных проектов. Отмечалось, что в республике на реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в этом году направят 4,2 млрд рублей.





Дарья Акимова