За сутки в России выявили 40 188 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 40 188 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 833 109.
За сутки госпитализировали 1 526 человек. Выздоровели еще 44 257 пациентов, всего — 19 800 764.
Скончались 85 россиян за сутки. С начала пандемии инфекция унесла жизни 386 842 человек.
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