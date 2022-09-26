Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России выявили 40 188 случаев коронавируса

11:44, 26.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 40 188 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 40 188 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 833 109.

За сутки госпитализировали 1 526 человек. Выздоровели еще 44 257 пациентов, всего — 19 800 764.

Скончались 85 россиян за сутки. С начала пандемии инфекция унесла жизни 386 842 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также