Главное о коронавирусе на 26 сентября: окончание пандемии в этом году, Гонконг отменил карантин для туристов

Фото: Ринат Назметдинов

За неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась почти на 10%

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 683 человек. Всего на 26 сентября в республике зарегистрировано 177 409 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 167 875 человек, за минувшие сутки — 683. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 39 человек.

В Татарстане с 19 по 25 сентября госпитализировали 645 человек, заболевших коронавирусом. Это на 2% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время». Так, с 12 по 18 сентября в республике госпитализировали 632 человека, что на 17,5% превысило число попавших в больницы за предыдущую неделю.

До этого на протяжении двух недель в Татарстане наблюдалось снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По подсчетам «Реального времени», с 22 по 28 августа в больницы попали 636 человек, с 29 августа по 4 сентября — 598, а с 5 по 11 сентября — 538.

Фото: Максим Платонов

Также стоит отметить, что с 19 по 25 сентября в регионе выявили 6 229 случаев коронавируса. Это на 8,2% меньше, чем за предыдущую неделю. Так, с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 6 787 случаев инфицирования, что в 1,6 раза больше, чем за предыдущие семь дней. С 5 по 11 сентября число зараженных составило 4 542.

Двухкомпонентная вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» в столице Татарстана закончилась. Об этом свидетельствуют данные чат-бота «Вакцинация Казань». На сегодняшний день привиться против COVID-19 жители могут двухкомпонентной вакциной «Спутник V», которая доступна во всех районах Казани.

В России заболеваемость COVID-19 впервые снизилась после 12 недель роста

За последние сутки в России выявили 40 188 случаев коронавируса, выздоровели 44 257 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 833 109, а выздоровевших — до 19 800 764. Госпитализировали за сутки 1 526 человек. Умерли 85 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 386 842 человека.

За прошедшую неделю число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России оказалось на 5% меньше показателя предыдущего аналогичного периода. Отмечается, что снижение произошло впервые за 12 недель. Кроме того, в стране продолжает расти смертность, но уже не так стремительно. За прошедшие семь дней стало известно о 712 летальных исходах, что на 2,2% больше, чем на предыдущей.

Фото: realnoevremya.ru

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что окончание пандемии коронавируса могут объявить до конца года. Он отметил, что в скором времени важную роль будет играть иммунологический фактор течения пандемии. Сейчас человечество не является «проэпидемичным, поэтому эпидемии будут происходить и дальше»; при этом заразность и летальность вируса будут снижаться, пояснил специалист.

Глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что заболеваемость коронавирусом в регионе за прошедшую неделю снизилась на 15% — до 5,5 тысячи случаев. По его словам, уменьшение наблюдается впервые за девять недель. Однако ситуация остается напряженной, поэтому режим повышенной готовности в регионе, который сейчас действует до 30 сентября, может быть продлен, добавил он.

Премьер Испании заразился коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 96 070 980 раз, 6 536 963 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 056 075). На второй строчке — Индия (44 572 243), на третьей — Франция (35 304 648), на четвертой — Бразилия (34 624 427), на пятой — Германия (32 952 050).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 056 372). За ними следуют Бразилия (685 750), Индия (528 530), Россия (378 935, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 043).



За время пандемии было сделано 12 252 972 639 инъекций вакцины против коронавируса.

Число новых случаев заражения коронавирусом за неделю в мире впервые с конца мая оказалось менее 3 млн. Оно составило 2,9 млн, что на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом в Европе темпы распространения COVID-19 растут вторую неделю подряд. Кроме того, отмечается, что за семь дней в мире от заболевания умерли менее 10 тысяч человек впервые с конца июня.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что заболел коронавирусом. Политик отметил, что продолжит работу, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Фото: es.wikipedia.org

С сегодняшнего дня в Гонконге отменяется требование для зарубежных туристов о прохождении по приезду обязательного карантина в отеле. О данном решении еще на прошлой неделе заявил глава специального административного района Джон Ли. Теперь туристам, заселившимся в любой отель, нужно будет просто находиться три дня под медицинским наблюдением, выходить из отелей им будет можно.

Город Санья на южном побережье провинции Хайнань принял несколько мер для ускоренного восстановления экономики после завершившейся вспышки коронавируса. В частности, власти выделили из бюджета средства, чтобы снизить расходы компаний на электрификацию, водо- и газоснабжение. Им были предоставлены субсидии для сохранения рабочих мест в размере до 200 тысяч юаней (примерно $28 тысяч) на предприятие.

Фото: ru.wikipedia.org

Железнодорожные грузоперевозки между китайским городом Даньдун провинции Ляонин и городом Синыйджу в КНДР возобновились спустя пять месяцев после вызванной коронавирусом приостановки сообщения. Отмечается, что первый поезд с грузовыми вагонами из Китая по «Мосту китайско-корейской дружбы» проследовал в КНДР.

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Максим Кокунин