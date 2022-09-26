В Татарстане зарегистрировали 683 новых случая COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 683 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 177 409.
39 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки, выздоровели — 683 человека. С начала пандемии от инфекции вылечили 167 875 татарстанцев.
За сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса умерли 2 004 татарстанца.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 сентября читайте в подборке интернет-газеты.
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