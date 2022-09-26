В Татарстане зарегистрировали 683 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 683 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 177 409.

39 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки, выздоровели — 683 человека. С начала пандемии от инфекции вылечили 167 875 татарстанцев.

За сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса умерли 2 004 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина