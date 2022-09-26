В Ассоциации АТП Татарстана попросили казанцев заранее приходить к остановке общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ассоциации АТП Татарстана попросили казанцев заранее выходить на остановку общественного транспорта после жалоб на то, что автобус №22 уезжает слишком быстро с остановки. Казанцы заявили, что не успевают перейти дорогу и сесть в транспорт.

— Если водитель видит, что за несколько метров до автобуса бежит пассажир, чтобы сесть, он, конечно, его дождется. Как водитель должен определить, что на другой стороне дороги люди идут, чтобы сесть именно на этот автобус? Автобусы едут по утвержденному расписанию, водители четко соблюдают графики движения, — отметил председатель АТП Татарстана Сергей Темляков.

Водитель нарушить график не имеет права, ведь на других остановках автобус ждут другие пассажиры, которым утром тоже нужно ехать на работу.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В середине сентября в Казани водителей нескольких автобусов лишили премии из-за курения за рулем, проезда остановки и изменение маршрута. Один из казанцев также пожаловался на хамство со стороны кондуктора трамвая №5.

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Татьяна Леухина