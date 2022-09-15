Изменение маршрута и курение за рулем: за что водителей казанских автобусов лишили премии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани водителей нескольких автобусов лишили премии. Их дела рассмотрели на очередной комиссии по безопасности дорожного движения в Комитете по транспорту города.

За курение за рулем депремировали водителей автобусов №15, 45, 63 и 37. Кроме того, перевозчики поручили провести с ними дополнительные инструктажи по культуре обслуживания пассажиров.

Водителя казанского автобуса №33 лишили премии из-за того, что он не остановился на остановке «Институт». Водителя автобуса №35а депремировали за изменение маршрута — он не поехал на остановку «УФМС».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Один из казанцев пожаловался на хамство со стороны кондуктора трамвая №5. С ним проведут дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров.

В июле в Казани за крики депремировали водителя трамвая №6. Пассажир пожаловался, что не смог оплатить проезд банковской картой, после чего водитель отказался ехать, вышел и начал кричать. Казанцу пришлось покинуть салон транспорта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина