На капремонт трассы Р-239 в Татарстане выделят 1,27 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На капитальный ремонт автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном предусмотрели 1,27 миллиарда рублей, выяснило «Реальное время». Речь идет об участке км 340+000 — км 346+900, проходящем в Татарстане.

Работы требуется завершить до 31 августа 2024 года. Подрядчику предстоят подготовительные работы — они выполняются на одной половине проезжей части при движения автотранспорта по другой. Также в его обязанности входит организация движения на время ремонта, в том числе установка временных дорожных знаков, устройство дорожной одежды, дождевой канализации и так далее.

Подрядчика ищет ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Источник финансирования — федеральный бюджет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале августа «Волго-Вятскуправтодор» сообщил, что в Татарстане отремонтировали пять участков трассы Р-239 Казань — Оренбург общей протяженностью 20 км. Работы по устройству защитных слоев прошли в Лаишевском (км 13+700 — км 20+230), Чистопольском (км 141 — км 146, км 152 — км 154), Альметьевском (км 240 — км 249, км 271 — км 289) и Бугульминском районах.

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Татьяна Демина