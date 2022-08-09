В четырех районах Татарстана отремонтировали 20 км дороги Казань — Оренбург

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане отремонтировали пять участков федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург общей протяженностью 20 км. Работы по устройству защитных слоев прошли в Лаишевском (км 13+700 — км 20+230), Чистопольском (км 141 — км 146, км 152 — км 154), Альметьевском (км 240 — км 249, км 271 — км 289) и Бугульминском районах.

На обновленных участках дороги Р-239 также досыпали обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Всего в этом году в Татарстане защитные слои устроят почти на 70 км федеральных трасс. В прошлом году объем работ был несколько меньше — 63 км.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Напомним, в середине июля в Чистопольском районе Татарстана на двух участках трассы Казань — Оренбург сняли ограничения скорости движения транспорта, которые вводились из-за ремонта дороги. Дорожные знаки ограничения скорости 50 км/ч убраны на участках км 141 — км 146 и км 152 — км 154.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина