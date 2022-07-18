В Башкирии на расчистку территории под трассу Казань — Екатеринбург выделят более 108 млн рублей

В Башкирии на очистку территории от деревьев и кустарников для строительства скоростной автодороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит, этап 1, выделят почти 108,7 миллиона рублей. Работы проведут на участке км 0 — км 90.

Работы предстоит выполнить на территории 210,5 га. В Дюртилинском районе Башкирии подрядчику предстоит валка более 11,3 тыс. деревьев мягких пород, 944 деревьев твердых пород, устройство разделочных площадок, разделка древесины. Аналогичные работы он должен провести и в Бураевском районе республики.

Завершить работы требуется к 20 сентября 2022 года. Подрядчик обязан выполнить засыпку подкоренных ям мелким природным песком II класса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подрядчика, который займется подготовкой территории строительства трассы, ищет ООО «Строительная компания «Автодор». Средства на вырубку зеленых насаждений выделят из федерального бюджета, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, дорога Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В Татарстане к ее строительству приступили весной этого года.

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Татьяна Демина