На строительство трассы Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей — это много или мало?

На трассу Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей. Об этом на выездном совещании в Татарстане по строительству М-12 рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— В этом году мы должны полноценно развернуться уже на участке Казань — Екатеринбург. Я знаю, что по [участку] Казань — Екатеринбург идут подготовительные работы, вынос сетей, временные дороги строятся, — сообщил он.

Хуснуллин уточнил, что деньги выделяются на платный участок от Дюртюлей до Ачита (более 270 км), который строит госкомпания «Автодор».

Автодорога Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12 «Москва — Казань». Первоначально завершить строительство планировалось в 2030 году, но президент Владимир Путин заявил, что его закончат в 2024-м.

На трассу Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей — это:

$4,33 миллиарда, или €4,26 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Почти в два раза меньше оценочной стоимости ремонта и строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург — в июле 2021 года Федеральное дорожное агентство называло цену в 493 миллиарда рублей.

оценочной стоимости ремонта и строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург — в июле 2021 года Федеральное дорожное агентство называло цену в 493 миллиарда рублей. 31,71% от актуальной стоимости трассы М-12 — по словам Хуснуллина, она составляет 820 млрд рублей.

от актуальной стоимости трассы М-12 — по словам Хуснуллина, она составляет 820 млрд рублей. В 16,6 раза больше суммы, которую получит Татарстан на дороги из федерального бюджета в 2022—2024 годах, — 15,6 миллиарда рублей.

суммы, которую получит Татарстан на дороги из федерального бюджета в 2022—2024 годах, — 15,6 миллиарда рублей. В 3,6 раза больше стоимости строительства трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов — 71,4 миллиарда рублей.

стоимости строительства трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов — 71,4 миллиарда рублей. На 50 миллиардов больше суммы, на которую подорожало строительство М-12, — 200 миллиардов рублей.

суммы, на которую подорожало строительство М-12, — 200 миллиардов рублей. Больше восьми Вознесенских трактов в Казани — строительство дороги оценивается в 31 миллиард рублей.

Дарья Пинегина