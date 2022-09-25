На начало года дети-сироты составляли 1,14% от общей численности детского населения Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на начало 2022 года насчитывалось 9 709 детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Это 1,14% от общей численности детского населения и самый низкий показатель за последние несколько лет, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.

На конец прошлого года в Татарстане в замещающих семьях проживали 9 124 ребенка, или 94% общего количества детей-сирот. По словам Волынец, ситуация с устройством в семьи детей, которые лишились родителей или опеки с их стороны, в регионе стабильная.



В государственных учреждениях для детей-сирот воспитывается 481 ребенок. Это всего 5% от их общего числа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Пять и более приемных детей воспитываются в 63 приемных семьях Татарстана, три–четыре приемных ребенка воспитывались в 171 приемной семье, один–два приемных ребенка — в 1003 приемных семьях, — рассказала Ирина Волынец.

Сегодня в Казани открылся VII Форум приемных семей Татарстана. Он проходит в театре кукол «Экият».

В июне Ирина Волынец рассказала «Реальному времени», что процедуру по усыновлению детей из ДНР, ЛНР и с Украины упрощать не планируется. «Мы должны сделать все, чтобы не было возвратов, здесь важна психологическая готовность родителей», — сказала она.



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Татьяна Демина