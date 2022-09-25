В Нижнекамске прошел референдум за вхождение ДНР и ЛНР в состав России
В Нижнекамске прошел референдум за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.
Избирательный участок в Доме народного творчества работал с 10.00 до 13.00. Участковые избирательные комиссии — 451026 ДНР и 22023 ЛНР.
В голосовании приняли участие граждане этих регионов, временно проживающие в Нижнекамске.
В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана проходит голосование по вхождению ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В трех пунктах сегодня голосуют порядка 80 человек. 52 из них проживают в пункте временного размещения в санатории «Васильевский», другие — на территории Зеленодольского района.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым