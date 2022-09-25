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В Нижнекамске прошел референдум за вхождение ДНР и ЛНР в состав России

14:12, 25.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Нижнекамске прошел референдум за вхождение ДНР и ЛНР в состав России
Фото: пресс-служба Нижнекамского района Татарстана

В Нижнекамске прошел референдум за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Избирательный участок в Доме народного творчества работал с 10.00 до 13.00. Участковые избирательные комиссии — 451026 ДНР и 22023 ЛНР.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района Татарстана

В голосовании приняли участие граждане этих регионов, временно проживающие в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района Татарстана

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана проходит голосование по вхождению ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В трех пунктах сегодня голосуют порядка 80 человек. 52 из них проживают в пункте временного размещения в санатории «Васильевский», другие — на территории Зеленодольского района.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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