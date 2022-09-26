Диетолог посоветовала, как лучше питаться в офисе
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT дала советы о том, как правильно питаться в течение трудового дня. С собой на работу она рекомендует взять термос с бульоном или супом-пюре.
Если возможности разогреть еду нет, то можно взять сэндвичи. Для их приготовления лучше использовать цельнозерновой хлеб, мясо или омлет и обязательно добавить что-то из зелени.
— Если нет возможности взять с собой из дома то, что можно съесть холодным, то в ближайшем супермаркете купите творог, натуральный йогурт, орехи, сухофрукты, сыр, цельнозерновой хлеб, чтобы что-то сделать на ходу. Но даже если нет такой возможности, можно просто брать с собой что-то из детского питания, — посоветовала диетолог.
Во время ланча перекусить можно фруктами, а на полдник съесть овощ или фрукт.
— В течение дня не нужно забывать и о напитках, потому что человек начинает значительно хуже соображать, когда начинается скрытое обезвоживание. Поэтому необходимо пополнять свой организм буквально двумя-тремя глотками, но каждые полчаса. И желательно, чтобы это была просто вода. Лучше поставить бутылочку рядом со своим рабочим местом, — напомнила она.
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какую еду стоит приготовить с собой школьнику в качестве перекуса. По словам нутрициолога, самый простой перекус школьника — орехи, которые смогут наполнить энергией и насытить. Это могут быть кешью, фундук, грецкий орех. Подойдут также сухофрукты, сушеные яблоки, а также и свежие фрукты.
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