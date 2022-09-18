Диетолог рассказал, какие перекусы полезны для школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какую еду стоит приготовить с собой школьнику в качестве перекуса. Один из вариантов — орехи.

— Лучше всего, чтобы школьники брали с собой еду в пластиковых контейнерах с разделителями. Влажная еда не должна контактировать с более сухими продуктами, — цитирует диетолога RT.

По словам нутрициолга, самый простой перекус школьника — орехи, которые смогут наполнить энергией и насытить. Это может быть кешью, фундук, грецкий орех. Подойдут также сухофрукты, сушеные яблоки, а также и свежие фрукты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На более сытный перекус можно приготовить мини-бутербоды из зернового хлеба с сыром, заявила эксперт. Помимо этого, она посоветовала положить школьнику с собой крекеры или овощи, например, помидоры черри, огурцы, сельдерей и редис.

В качестве полноценного перекуса Ирина Писарева порекомендовала дать ребенку небольшой ролл из лаваша с куриной грудкой.

В Минздраве Татарстана рассказали, каким должен быть полезный завтрак для школьника. Для того, чтобы подкрепиться перед учебным днем, подойдет любая каша долгой варки, полезные жиры, а также свежие или замороженные фрукты или ягоды.



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Илина Хакимова