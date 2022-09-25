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В Татарстане в понедельник местами ожидается сильный дождь

13:19, 25.09.2022
В Татарстане в понедельник местами ожидается сильный дождь
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 26 сентября местами ожидается сильный дождь, предупредили в Гидрометцентре по республике.

В регионе в понедельник ожидается юго-западный, западный умеренный ветер. Ночью местами сильный, порывами до 16 м/с.

Ночью минимальная температура воздуха составит +5... +10˚. Максимальная температура воздуха днем +9... +14˚.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанцев предупреждали о сильном дожде и ветре в это воскресенье. 25 сентября в Татарстане ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный — порывами до 16 м/с.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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