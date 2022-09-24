Татарстанцев предупредили о сильном дожде и ветре в это воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в воскресенье, 25 сентября ожидается ухудшение погоды — сильный дождь ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Татарстане будет облачно, с прояснениями, без осадков.

Дождь пройдет утром и днем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в республике также ожидается плохая погода. По прогнозу синоптиков, сильный юго-западный ветер будет на территории региона утром и днем. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.



Днем в Татарстане потеплеет до +19—24 градусов. В Казани ожидается до +21°С, в Набережных Челнах — до +24°С.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели неустойчивая погода с дождями сохранится. Минимальные температуры воздуха ночью составят +5—10°С, максимальные днем — от +9 до +14°С.

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Максим Кокунин