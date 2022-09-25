Татарстан продолжает удерживать нулевую задолженность по зарплате
Задолженность по зарплате отсутствует лишь в трех регионах ПФО, включая Татарстан
По состоянию на 1 сентября 2022 года в Татарстане не зарегистрировано просроченной задолженности по зарплате, следует из данных Росстата. Она отсутствует уже третий месяц подряд.
Помимо Татарстана, просроченной задолженности по зарплате нет еще в двух регионах Приволжского федерального округа — Пермском крае и Ульяновской области. В целом в ПФО на начало осени работодатели не выплатили своим сотрудникам 73,4 миллиона рублей из отсутствия собственных средств.
Антилидером по задолженной зарплате среди 14 регионов Приволжского федерального округа с большим отрывом стала Кировская область. На 1 сентября задолженность составила 33,7 миллиона рублей — почти половина от всей суммы, приходящейся на ПФО.
На втором месте по сумме невыплаченной работникам зарплаты Саратовская область — 14,3 миллиона рублей. Топ-3 антилидеров замыкает Пензенская область — 9,4 миллиона рублей. Минимальная сумма задолженности по зарплате на начало осени зарегистрирована в Мордовии — 200 тысяч, а также в Чувашии и Нижегородской области — по полмиллиона рублей.
В целом в России к 1 сентября 2022 года суммарная задолженность по зарплате выросла за месяц на 15,4%, достигнув 845 миллионов рублей. На долги, которые образовались в этом году, приходится 362 миллиона, в 2021-м — 129,6 миллиона, а в пандемийном 2020-м и ранее — 353,4 миллиона.
По видам экономической деятельности численность сотрудников, которым работодатели задолжали зарплату, распределилась следующим образом:
- обрабатывающие производства — 44%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 10,9%;
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 9%;
- строительство — 8,2,%;
- добыча полезных ископаемых — 7,6%;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 6,3%;
- научные исследования и разработки — 5,7%;
- транспорт — 5%.
С 41,1 миллиона рублей до нулевого значения
Впервые с начала 2022 года об отсутствии долгов по зарплате в Татарстане Росстат отчитался на 1 июля. Как разъяснили «Реальному времени» в Татарстанстате, единственная компания, у которой имелись задолженность, погасила ее. Других сведений не поступало.
На начало 2022-го задолженность по зарплате в Татарстане оценивалась в 47,6 миллиона рублей. В течение года она постепенно снижалась.
На 1 февраля задолженность по зарплате в Татарстане составляла 47,1 миллиона, на 1 марта — 46,9 миллиона. В последующие месяцы сумма оставалась неизменной — на 1 апреля и 1 мая она оценивалась в 46,2 миллиона рублей. На 1 июня задолженность по зарплате составила 41,1 миллиона.
По состоянию на 1 июля 2022 года задолженность по зарплате отсутствовала лишь в трех регионах ПФО — Татарстане, Пермском крае и Ульяновской области. В целом в округе она составила 44,8 миллиона рублей. Самую большую сумму задолжали работодатели Саратовской области — 12,3 миллиона.
В целом по России на 1 июля суммарная задолженность по зарплате составила 801,7 миллиона рублей. Из общей суммы невыплаченной зарплаты половина — 50,2% — образовалась в пандемийном 2020 году и ранее. На просроченные в этом году денежные вознаграждения приходится 31,2%, остальные 18,6% — на прошлый год.
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