В Казани продолжаются сельскохозяйственные ярмарки — видео

Фото: скриншот «Новости Татарстана» телеканала ТНВ

В Казани продолжаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят на 15 городских площадках, а свой ассортимент на них представляют 22 района республики. О том, как сегодня прошла ярмарка на улице Краснококшайской, рассказывают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня свои площадки в столице Татарстана развернули аграрии Тетюшского района — товар привезли на 30 машинах. Картофель по 18 рублей за килограмм, лук — 25 рублей, капуста и свекла по 15 рублей. Отмечается, что такая стоимость является обязательной рекомендацией Минсельхоза региона.

По словам замминистра сельского хозяйств и продовольствия Марселя Махмутова, как правило, на таких ярмарках ценовые категории значительно отличаются от магазинных. Например, мясо курицы — дешевле на 3%, а свекла на 40%.

Всего за два дня на ярмарках в Татарстане было продано более 1,5 тысячи тонн овощей, 32 тонны молока, а также 200 тонн мяса. Общая выручка составила более 170 млн рублей.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Максим Кокунин