В Севастополе зафиксировали единичные случаи мобилизации ранее не служивших в армии

В Севастополе зафиксировали единичные случаи мобилизации граждан, ранее не служивших в армии. Власти региона принимают жалобы на ошибки и будут разбираться в ситуации, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

— Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил, такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться. <...> С теми, кто был призван по ошибке, будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации, — говорится в сообщении.

Он отметил, что при мобилизации, в отличие от первичного призыва, медицинская комиссия не предполагается, так как считается, что человек годен к службе, раз он стоит в запасе.

— Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу, ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки или потребовать прохождение медкомиссии, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил о том, что первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», такой подход недопустим.

— Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту, — пояснил Фадеев.

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Максим Кокунин