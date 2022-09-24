Глава СПЧ заявил о недопустимости формального подхода к частичной мобилизации

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил о том, что первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», такой подход недопустим. Об этом сообщает ТАСС.

— Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту, — пояснил Фадеев.

По его словам, также известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план». Фадеев отметил, что с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана.

— Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа: например, 70 многодетных отцов в Бурятии, которых после вмешательства главы республики отправили домой даже не из военкомата, а из воинской части; призыв медсестер и акушерок в Свердловской области без какого-либо опыта работы в экстренных ситуациях под угрозой уголовного преследования; мобилизация не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области. Палочный подход недопустим, — подчеркнул Фадеев.

Фото: president-sovet.ru

Также сегодня Фадеев заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех ИТ-специалистов.

— Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин