Путин ратифицировал документ о работе станции морских стратегически ядерных сил «Вилейка»

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о продлении срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил «Вилейка», находящейся в Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Радиостанция эксплуатируется с 1995 года на основании соглашения между правительствами России и Белоруссии. Срок действия соглашения истек 30 мая 2021 года. Однако оно продолжает применяться обеими сторонами.

Фото: ru.wikipedia.org

В пояснительной записке отмечается, что необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что без «Вилейки» сократится зона устойчивой радиосвязи с подводными лодками, несущими службу в Атлантическом океане.

Радиостанция «Вилейка» разработана для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил России, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

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Елизавета Пуншева