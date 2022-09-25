В Татарстане на долю дизельных автомобилей с пробегом пришлось 7,3%

Летом 2022 года в Татарстане доля дизельных автомобилей с пробегом составила 7,3%. Об этом сообщают эксперты онлайн-платформы «Авито».

В аналогичный период прошлого года тот же показатель составил 6,3%. При этом средняя цена таких автомобилей по республике летом этого года достигала 1,95 миллиона рублей.

По статистике платформы, самой популярной моделью автомобилей из данного сегмента среди татарстанцев является BMW 5-й серии. Второе место занял BMW X5, а третье — Toyota Land Cruiser Prado. Чуть реже этим летом жители республики выбирали Toyota Land Cruiser. Замкнул пятерку лидеров Volkswagen Touareg.

Фото: realnoevremya.ru

При этом в России на долю дизельных автомобилей с пробегом за тот же период пришлось 9,4%. Их средняя стоимость по стране составила 1,4 миллиона.

— Автомобили с альтернативным типом двигателя постепенно увеличивают свою долю на рынке. Этим летом доля дизельных авто с пробегом по России в целом составила 9,4%. В ряде регионов такие автомобили пользуются популярностью, — отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики «Авито Авто».

По его словам, автовладельцы ценят такие машины за экономичность в потреблении топлива и надежность. Также нередко их используют в коммерческом транспорте. Это происходит благодаря тому, что дизельные автомобили реже требуют дозаправки и подходят для поездок на дальние расстояния.

Напомним, что в августе 2022 года средний размер кредита на покупку автомобиля в Татарстане составил 1 036 072 рубля. По сравнению с июнем он вырос на 7,1%.



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Елизавета Пуншева