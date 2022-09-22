Средний размер автокредита в Татарстане достиг 1 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В августе 2022 года средний размер кредита на покупку автомобиля в Татарстане составил 1 036 072 рубля. По сравнению с июнем он вырос на 7,1%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По размеру среднего автокредита Татарстан занял 20-е место среди 30 российских регионов-лидеров. На первой строчке Москва, где в августе показатель увеличился на 1,4%, до 1 776 117 рублей.

В топ-10 также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Красноярский край, а также Иркутская и Тульская области. Последние десять строчек рейтинга заняли Воронежская, Челябинская и Кемеровская области, Башкирия, Оренбургская область, Чувашия, Самарская область, Пермский край, Кировская область и Удмуртия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— После некоторого снижения в июне в дальнейшем средний чек выданных автокредитов стабилизировался. При этом сам сегмент автокредитов постепенно восстанавливается, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это объясняется снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатываются в НБКИ, в августе средний размер выданных кредитов на новые автомобили и машины с пробегом в России составил 1,19 миллиона рублей. По сравнению с июлем он увеличился незаметно — всего на 0,2%.

По отношению с досанкционному февралю 2022 года средний размер автокредита сократился на 11,9%. В сравнении с августом прошлого года он вырос на 2,9%.

По данным НБКИ, в августе 2022 года татарстанцы взяли 2 767 кредитов на покупку автомобиля. Это на 15,1% больше, чем в июле.



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Татьяна Демина