В Татарстане строительство объектов в сфере здравоохранения выполнено на 67%

В Татарстане работы по учреждениям здравоохранения, строящимся в рамках федеральных и республиканских средств, выполнены на 67%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

По его словам, всего в рамках федеральных и республиканских средств строятся 7 учреждений. Работы полностью завершены в четырех.

Фото: realnoevremya.ru

На конечном этапе находится строительство пристроя к зданию Республиканской клинической больницы в Казани. Объем работ по этому объекту достиг 96%.

В начале сентября открылся новый военный госпиталь Минобороны. В Казани за 365 дней завершено строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест (12,5 тыс. м²). В стройке было задействовано 1060 человек и 53 единицы техники.

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Елизавета Пуншева