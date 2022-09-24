Путин утвердил упрощенное получение гражданства для иностранцев, служащих в армии России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам, служащим в российской армии, подавать заявления о приеме в гражданство без предоставления вида на жительство (ВНЖ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет об иностранцах, заключивших контракт с российскими вооруженными силами на срок не менее одного года. Поправки внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 14 июля граждане ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).



25 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.



Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Максим Кокунин