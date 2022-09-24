Депутаты Татарстана потребовали убрать флаг Великобритании со здания нижнекамской школы

Депутаты Госсовета Татарстана потребовали убрать флаги и символику Великобритании со здания школы английского языка в Нижнекамске. Они выступили с осуждением решения республиканского Министерства образования и науки, заявившего, что «оснований для корректировки в соответствии с внешнеполитической ситуацией не имеется». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, решение ведомства является «очень непринципиальным».

— Зачем это делать? Вы знаете, что Англия возглавляет западный антироссийский практически блок, в том числе и по вопросам на Украине. Они инициируют вооруженное противостояние, а мы тут повесили флаг. Это возмущает жителей Нижнекамска,— сказал он.

Мухаметшин призвал «не противопоставлять себя людям, дети которых находятся» в зоне проведения спецоперации.

Фото: ru.wikipedia.org

В составе гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» находится колесо обозрения «Вокруг света» — один из главных туристических объектов города. Оно имеет 36 кабин, каждая из которых посвящена одной из стран, в том числе и тем, кто попал в список недружественных России.

Депутат Казгордумы Ефим Климов в июне рассказал «Реальному времени», что вопрос о замене флагов на аттракционе равнозначен вопросам о переименовании улиц на Украине — это просто общественная истерия.

— Я считаю, что не нужно их убирать. Почему это надо сделать? Такие страны есть и то, что они там висят, это не пропаганда Запада. Это просто подразумевает, что в мире есть такие страны. Ну давайте теперь из глобуса географического будем их вычеркивать и замазывать, как сейчас Макдональдс замазывает букву «М» на соусе. Давайте сейчас замажем на глобусе эти страны. Это же глупости, обратите внимание, в Москве, на ВДНХ, везде все эти флаги присутствуют. Я считаю, что это истерия, когда на Украине занимаются переименованием улиц, и это доходит до абсурда, — сказал депутат.



Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств в марте этого года. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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Максим Кокунин