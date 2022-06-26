«Давайте теперь из глобуса географического будем их вычеркивать»: в Казани заступились за колесо обозрения

Фото: Взято из соцсетей

В составе гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» находится колесо обозрения «Вокруг света» — один из главных туристических объектов города. Оно имеет 36 кабин, каждая из которых посвящена одной из стран, в том числе и тем, кто попал в список недружественных России. О том, почему флаги этих государства должны остаться, и как выглядит «истерия переименований» рассказал «Реальному времени» депутат Казгордумы Ефим Климов.

Фото: Максим Кокунин

Колесо обозрения работает без перерыва на зимний период, все 36 пассажирских кабин остеклены и снабжены системой обогрева воздуха. Каждая кабинка имеет оформление той страны, которой она посвящена: изображения достопримечательностей, популярная музыка страны, а также ее флаг.

Фото: Максим Кокунин

По словам Климова, вопрос о замене флагов на аттракционе равнозначен вопросам о переименовании улиц на Украине — это просто общественная истерия.

— Я считаю, что не нужно их убирать. Почему это надо сделать? Такие страны есть и то, что они там висят, это не пропаганда Запада. Это просто подразумевает, что в мире есть такие страны. Ну давайте теперь из глобуса географического будем их вычеркивать и замазывать, как сейчас Макдональдс замазывает букву «М» на соусе. Давайте сейчас замажем на глобусе эти страны. Это же глупости, обратите внимание, в Москве, на ВДНХ, везде все эти флаги присутствуют. Я считаю, что это истерия, когда на Украине занимаются переименованием улиц, и это доходит до абсурда, — сказал депутат.

Фото: Максим Кокунин

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств в марте этого года. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

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Максим Кокунин