В этом году на поддержку бизнеса в Татарстане было направлено более 4,5 млрд рублей

В Татарстане в этом году продолжилась реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках него с начала года на поддержку предпринимателей в общей сложности выделили 4,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Уточняется, что средства направлены на программы льготного финансирования, поручительства, выплату субсидий и информационную и консультационную поддержку.

Кроме того, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова был запущен республиканский пакет мер поддержки в условиях санкционных ограничений. Стоит отметить, что в Фонд поддержки предпринимательства республики в этом году поступило 1 198 заявок. По ним предпринимателям выдали 579 микрозаймов на 1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом месяце Кабинет министров Татарстана внес изменения в порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Претендовать на них теперь смогут не только социальные предприниматели, но и субъекты бизнеса, созданные физическими лицами до 25 лет.

В апреле этого года первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин анонсировал новый республиканский пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. По его словам, в текущем году в Татарстане на господдержку субъектов МСП направят 4,5 млрд рублей с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур.



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Максим Кокунин