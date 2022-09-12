Власти Татарстана выделят гранты и субсидии предпринимателям в возрасте до 25 лет

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана внес изменения в порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Претендовать на них теперь смогут не только социальные предприниматели, но и субъекты бизнеса, созданные физическими лицами до 25 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, средства будут выделяться на расходы, связанные с реализацией бизнес-проектов. Кроме того, на момент подачи грантов предприниматель должен владеть не менее чем 50% доли в уставном капитале предприятия.

Отмечается, что размер софинансирования проекта будет определяться по итогам оценки членов конкурсной комиссии. Размер выплат будет составлять от 25 до 50% от стоимости самого проекта. Субсидию можно получить при условии вложения в проект не менее 25% собственных средств, подчеркивается в постановлении.

Фото: pixabay.com

В апреле этого года первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин анонсировал новый республиканский пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. По его словам, в текущем году в Татарстане на господдержку субъектов МСП направят 4,5 млрд рублей с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур.

Он отметил, что непростое время требует серьезных решений, нацеленных прежде всего на поддержку предпринимательства, сохранение числа рабочих мест и развитие новых кооперационных цепочек. Сибгатуллин напомнил, что правительство России в соответствии с оперативным планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления приняло ряд решений по финансовым и нефинансовым программам поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, федеральные решения предусматривают программы льготного кредитования с годовой ставкой до 13,5% для среднего и до 15% для малого бизнеса.

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Максим Кокунин