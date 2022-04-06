В 2022 году в Татарстане на господдержку предпринимательства направят 4,5 миллиарда рублей

Новый республиканский пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления анонсировал сегодня первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин. По его словам, в текущем году в Татарстане на господдержку субъектов МСП направят 4,5 млрд рублей с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур.

По словам замминистра, непростое время требует серьезных решений, нацеленных прежде всего на поддержку предпринимательства, сохранение числа рабочих мест и развитие новых кооперационных цепочек. Сибгатуллин напомнил, что правительство России в соответствии с оперативным планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления приняло ряд решений по финансовым и нефинансовым программам поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, федеральные решения предусматривают программы льготного кредитования с годовой ставкой до 13,5% для среднего и до 15% для малого бизнеса.

— Данные инструменты кредитования уже действуют, — отметил спикер. — С момента их запуска мы проводим мониторинг участия в них татарстанских предпринимателей, контактируем с банками, осуществляем информационно-консультационную поддержку предпринимателей.

Отдельное внимание Сибгатуллин обратил на республиканский пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.

Фото: realnoevremya.ru

— На республиканском уровне по итогам встреч с представителями общественных и деловых организаций, субъектами малого и среднего предпринимательства и обратной связи, поступившей от них, разработан и утвержден президентом Республики Татарстан пакет мер поддержки, который включает в себя финансовые и нефинансовые программы, — подчеркнул он.



По мнению замглавы Минэкономики Татарстана , в текущей ситуации одной из самых востребованных мер остается льготное финансирование, в его фокусе находится максимально широкий круг предпринимателей — а это социальные предприниматели, экспортеры, самозанятые, сельхозтоваропроизводители, производственные предприятия и другие сферы деятельности. Сейчас подведомственный Минэкономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства запускает 7 микрофинансовых программ, в которых размеры процентных ставок приравнены к величине ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей до ее последнего повышения.

В Татарстане выдадут гранты до полумиллиона рублей для социального бизнеса и молодых предпринимателей

Сибгатуллин отметил, что важным механизмом поддержки, направленным на развитие предпринимательской инициативы, станут гранты для социального бизнеса и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Размер гранта составит от 100 до 500 тысяч рублей, оператором выступает Министерство экономики. На уровне республики в настоящее время готовятся нормативно-правовые акты. Реализация поддержки осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также в рамках нацпроекта будет продолжена комплексная информационно-консультационная поддержка бизнеса и самозанятых, в том числе размещение на российских и международных маркетплейсах, проведение обучающих мероприятий, выставок, ярмарок, форумов, услуг по продвижению товаров в российских социальных сетях и т.д., заверил Сибгатуллин.

Помимо этого, в текущем году будет продолжена реализация программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию для резидентов и управляющих компаний аккредитованных промышленных парков, расположенных в муниципальных образованиях.

— Кроме того, в рамках концепции развития промышленных парков для обеспечения комфортных условий для ведения деятельности резидентов разработана новая программа по созданию и модернизации необходимой инженерной инфраструктуры для аккредитованных промышленных парков, — сообщил Сибгатуллин. По его словам, до 15 апреля принимают заявки от управляющих компаний парков для отбора участников.

Фото: realnoevremya.ru

Сибгатуллин подчеркнул, что в условиях санкционного давления приоритетом является оперативное замещение иностранных товаров отечественными аналогами или аналогами из дружественных стран. В Татарстане для этих целей на базе Республиканского маркетингового центра создан «Центр импортозамещения».

— В текущем году в Татарстане на господдержку субъектов МСП направлено финансирование в сумме 1,2 млрд рублей. А с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур у нас имеется ресурс в 4,5 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, — резюмировал замминистра.

Кристина Иванова