В Татарстане прокуратура требует устранить незаконную свалку на территории сельского поселения

Прокуратура Арского района Татарстана провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения в километре юго-восточнее деревни Старые Турнали Урнякского сельского поселения выявлена несанкционированная свалка. Местные власти не принимали действий по ее устранению.

В адрес руководителя исполкома поселения внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

Напомним, на этой неделе в Альметьевском районе Татарстана убрали свалку площадью 600 кв. м и объемом 928 кубометров.

При мониторинге Альметьевского района экологи Юго-Восточного территориального управления ведомства обнаружили незаконную свалку строительных отходов. Она находилась рядом с детским оздоровительным лагерем.

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Максим Кокунин