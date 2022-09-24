В День памяти автобусы на кладбище в Набережных Челнах будут ходить с интервалом 15 минут
Сегодня на городском кладбище Набережных Челнов пройдет традиционный День памяти. В связи с этим в городе будет организовано движение автобусов с 7.00 до 15.00, сообщается в Telegram-канале мэрии автограда.
Автобусы малой вместимости будут курсировать с интервалом движения 15—20 минут по маршруту:
- остановка «Магазин Океан» — Мензелинский тракт, 29к, кладбище «Молодежное» и обратно.
Автобусы большой вместимости будут курсировать с интервалом движения 30 минут по маршруту:
- остановка «Пединститут» — Мензелинский тракт, 29к, кладбище «Молодежное» и обратно.
Напомним, в Казани 4 ноября пройдет традиционный крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в городе введут ограничение движения и стоянки транспорта.
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