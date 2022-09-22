В Татарстане с 26 сентября изменится расписание ряда пригородных поездов

Фото: Максим Кокунин

В Татарстане с 26 сентября по 6 октября по техническим причинам изменится расписание некоторых пригородных поездов. Разница по времени с нынешним составит от одной минуты до полутора часов, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

У поездов №6427 сообщением Сосновка — Казань и №6477 сообщением Куркачи — Зеленый Дол разница по времени с действующим расписанием составит от одной минуты до полутора часов.

Фото: Максим Кокунин

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону +7 (937) 625-04-33 (круглосуточно), на сайте АО «Содружество», в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах.

В прошлом месяце в Татарстане изменился порядок курсирования пригородных поездов.



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Илина Хакимова