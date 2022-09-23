В Татарстане перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в невыплате зарплаты сотрудницам клининга

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора ООО «Резерв групп». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудницам клининговой компании.



По версии следствия, мужчина с мая по сентябрь 2020 года не выплачивал зарплату 10 пожилым сотрудницам. Перед ними образовалась задолженность в сумме более 200 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Свою причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Следователь в отношении него избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.



Ранее в Татарстане благодаря вмешательству прокуратуру работникам ООО «Инженерный центр «Гамма» выплатили 2 млн рублей долга по зарплате. Установлено, что 22 работникам предприятия была не выплачена заработная плата за январь — август 2022 года.

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Татьяна Леухина