В России оборот наличных в обращении вырос на 132,1 млрд рублей впервые с 4 марта
Центробанк зафиксировал рост объема наличных денежных средств в обращении 22 сентября. Оборот наличных вырос на 132,1 млрд рублей впервые с 4 марта. Тогда за день этот показатель вырос на 151,5 млрд рублей.
Спрос на наличные увеличился после объявления частичной мобилизации в России. 21 сентября спрос на наличность был сравнительно невысоким и составлял 14,2 млрд руб. На следующий день он подскочил более чем в девять раз, отмечает РБК.
Исследование, проведенное в начале марта, показало, что 73% жителей России не планируют отказываться от наличных денег. Полный переход на безналичный расчет поддерживают лишь 15% россиян.
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