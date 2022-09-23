В России оборот наличных в обращении вырос на 132,1 млрд рублей впервые с 4 марта

Центробанк зафиксировал рост объема наличных денежных средств в обращении 22 сентября. Оборот наличных вырос на 132,1 млрд рублей впервые с 4 марта. Тогда за день этот показатель вырос на 151,5 млрд рублей.

Спрос на наличные увеличился после объявления частичной мобилизации в России. 21 сентября спрос на наличность был сравнительно невысоким и составлял 14,2 млрд руб. На следующий день он подскочил более чем в девять раз, отмечает РБК.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследование, проведенное в начале марта, показало, что 73% жителей России не планируют отказываться от наличных денег. Полный переход на безналичный расчет поддерживают лишь 15% россиян.



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Татьяна Леухина