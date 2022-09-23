В Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Повышенный уровень диоксида азота зафиксировал пункт наблюдения №7 на ул. Декабристов, 183. Концентрация вещества составила 0,244 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 22 сентября по 7 часов 23 сентября.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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