Новости общества

01:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе

23:29, 23.09.2022
В Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенный уровень диоксида азота зафиксировал пункт наблюдения №7 на ул. Декабристов, 183. Концентрация вещества составила 0,244 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 22 сентября по 7 часов 23 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также