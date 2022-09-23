Татарстан заказал строительство трех речных судов у СК «Ак Барс»

Фото: Луиза Игнатьева (архив)

Правительство Татарстана заключило контракт с судостроительной корпорацией «Ак Барс» на строительство двух скоростных судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020», а также одного пассажирского судна проекта А45-120 вместимостью 120 мест для плавания на линиях протяженностью до 600 км. Об этом сегодня сообщил президент республики Рустам Минниханов на заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа.

— Два «Метеора» заказали, чтобы в Булгар быстро ходили. И еще один корабль на 120 человек, — рассказал он, говоря о развитии речного туризма в Татарстане. По его словам, закупки новых речных судов, строящихся на Зеленодольском заводе им. Горького, продолжатся.

Напомним, в июне этого года зеленодольские судостроители спустили на воду первое судно на подводных крыльях «Метеоры-2020», которое построено по заказу речного перевозчика «Северречфлот» из Ханты-Мансийского автономного округа. Его стоимость оценивается в 400 миллионов рублей.

Тогда министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что настал черед гражданского флота и обновления причальной инфраструктуры. Последнее судно было построено в 2004 году, а до этого на верфях собирали по 12—13 крылатых судов, обратил внимание глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Стартовое производство «Метеора-2020» запустили на Зеленодольском заводе им. Горького в начале 2021 года. Тогда предприятие, входящее в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», подписало с речным перевозчиком АО «Северречфлот» из Ханты-Мансийска контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» общей стоимостью 1,25 млрд рублей. Лизинговым оператором сделки выступил «Машпромлизинг».

Стоит отметить, что «Метеор-2020» проекта 03830 выбрали основной моделью для строительства речных судов в интересах АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания». Фарит Ханифов рассказывал, что судно на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволяет строить его серийно.

Напомним, что власти Ульяновской области объявили о намерении закупить несколько нижегородских «Метеров» на условиях лизинга с руководством ГТЛК. Предполагается, что эти суда будут курсировать по новым речным маршрутам, которые свяжут Казань с Ульяновском и Самарой.

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Луиза Игнатьева