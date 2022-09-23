Граница Казани увеличивается за счет Высокогорского района

Граница Казани увеличится за счет территории «Научный городок» в Высокогорском районе, соответствующий проект республиканского закона принят сегодня на заседании парламента республики.



Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Депутаты поддержали ее единогласно. Руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров, представлявший проект, сообщал, что для включения территории в границы Казани провели все необходимые процедуры. Жители поддержали инициативу об изменении границ.

15 апреля Казанская городская дума приняла решение о законодательной инициативе по внесению проекта закона в Госсовет.

Фото: realnoevremya.ru

Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект об увеличении территории Казани на прошлой неделе. Документ подготовили в соответствии с перечнем поручений президента Татарстана Рустама Минниханова по вопросу включения земель в границы муниципального образования города Казани №ПР-182 от 24 июля 2019 года. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета.



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Маргарита Головатенко