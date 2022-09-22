В Зеленодольске строят первые в России дома, напечатанные на 3D-принтере

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В селе Айша в Зеленодольском районе Татарстана возводится первый в России поселок, строящийся по инновационным технологиям 3D-печати, сообщает пресс-служба района.



При строительстве жилого комплекса «Квадрум» 3D-принтер с помощью роботизированного «крана-руки» наносит послойно определенную бетонную смесь. Основываясь на трехмерной модели, принтер укладывает уровни и возводит конструкцию на строительной площадке.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Ход строительства осмотрел глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев:

— В первую очередь, это снижение трудозатрат, минимизация человеческих ошибок, безотходное строительство и, конечно, безопасность самого процесса. Очень нестандартный подход, который, я уверен, в будущем будет набирать популярность.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

При строительстве дома на 3D-принтере первый этап — проектирование. 3D-модели загружают в специализированную программу-слайсер, после чего приступают к строительству. Срок постройки одного дома в черновой отделке — 21 день, а нормативный срок эксплуатации — 80—120 лет.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

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Маргарита Головатенко