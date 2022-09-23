Более 76 млрд рублей дивидендов выплатила «Татнефть» за первое полугодие 2022 года

Выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям «Татнефти» за первое полугодие 2022 года превысили 76 миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось накануне на портале «СПАРК-Интерфакс».

За первые 6 месяцев 2022 года «Татнефть» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям на 71,3 миллиарда рублей. На привилегированные акции пришлось еще 4,8 миллиарда.

Таким образом, размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную и привилегированную акцию составил 32 рубля 71 копейку или 3 271% к номинальной стоимости ценной бумаги.

Фото: moex.com

По данным «Московской биржи» на 10.15 мск, стоимость одной обыкновенной акции «Татнефти» составляет 399,8 рубля, а привилегированной — 383,7 рубля.

По итогам 2021 года выручка компании превысила значение в один триллион рублей, что является абсолютным рекордом как минимум за последние 5 лет. Чистая прибыль при этом составила 142,7 миллиарда, что на 60 миллиардов больше по сравнению с 2020 годом.

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Артем Гафаров