В Китае заявили, что не будут бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Слова прозвучали в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

— Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, — отметил он.

Фото: wikimedia.org

По словам Ван И, украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире. Пекин не будет «подливать масло в огонь», а будет содействовать развитию мирных переговоров, пишет ТАСС.

В июне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине. Европа и весь мир платят за них высокую цену. С дальнейшей эскалацией санкций жители страны Европы столкнутся с инфляцией и безработицей, а миру придется столкнуться с серьезными проблемами — энергетическим и продовольственным кризисами.

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Татьяна Леухина