Генштаб России: новобранцев осеннего призыва не отправят на Украину

Новобранцев, которых призовут этой осенью на срочную службу, не будут отправлять в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в Генштабе России.

— Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, — заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.



Отдельно он подчеркнул, что частичная мобилизация и осенний призыв в армию не касаются студентов очных отделений вузов.

Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек, пишет «Интерфакс».



В Минобороны уточнили, что в армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения необходимых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.



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Татьяна Леухина