Размер универсального пособия на ребенка будет варьироваться от 7 до 14 тысяч рублей

Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи. Об этом сообщается в пресс-службе Минтруда.

— Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости, — передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей. Ожидается, что такая мера поддержки затронет семьи, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

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Татьяна Леухина