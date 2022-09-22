Новое телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея» на Первом канале будет вести Дмитрий Хрусталев

«Национальная Лотерея» и Первый канал запускают новое телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея», где в прямом эфире будут проходить розыгрыши. Ведущим стал известный российский шоумен, актер и юморист Дмитрий Хрусталев. Шоу будет проходить в присутствии зрителей, гостей студии и тиражной комиссии.

Как пояснил генеральный директор «Национальной Лотереи» Михаил Волков, первый тираж состоится уже в начале октября. Планируется разыграть более 100 миллионов рублей.

