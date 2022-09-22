В Кировском районе Казани завершился капремонт отделения центра «Доверие»

В Кировском районе Казани завершился капитальный ремонт отделения Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В стенах обновленного помещения психологи центра смогут круглосуточно оказывать поддержку горожанам. Отделение находится на первом этаже жилого дома №21 по ул.Кулахметова. Здесь размещается администрация центра, а также проводятся индивидуальные консультации и групповая работа.

Фото: kzn.ru

В отделении психологи смогут ежедневно принимать порядка 35 человек, а в год — около 8,5 тыс. человек. В административном блоке находятся бухгалтерия, отдел кадров, отдел по закупкам, а также информационный отдел, сотрудники которого общаются с горожанами через социальные сети. Ежедневно к специалистам центра «Доверие» через соцсети обращаются порядка 8-10 человек.

Во втором блоке — кабинет психолога для проведения индивидуальных и семейных консультаций и сенсорная комната для снятия психоэмоционального напряжения. Третий блок предназначен для проведения групповой работы, которая состоит из методических семинаров для специалистов, работающих с молодежью по различным профилактическим направлениям. Здесь же проводятся психологические тренинги, в том числе по профилактике зависимостей, экстремизма и терроризма, по целеполаганию.

В ближайшее время капремонт завершится в оставшихся отделениях центра «Доверия», в том числе двух новых филиалах — на ул.Салимжанова, 14 и ул.8 Марта, 4, где будет вестись прием жителей города.

На прошлой неделе в столице Татарстана открылся коворкинг «Добрая Казань». Отремонтированное помещение с кол-центром и конференц-залом объединило представителей более 100 благотворительных сообществ.

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Татьяна Леухина